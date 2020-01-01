طاهر محمد طاهر يوجه رسالة قوية إلى نجوم الأهلي





يرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ونجم منتخب مصر الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





وتحدث طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، عن منافسته مع نجوم الأهلي.





وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "قادر على المنافسة مع لاعبي الأهلي ولكن هم نجوم كبار"





وأوضح: "ابتعدت عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة وذلك اثر على مستوايي ولكني قادر على العودة من جديد"





أول تعليق من طاهر محمد طاهر على مفاوضات الأهلي





تحدث طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي عن مفاوضات النادى الأهلى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه سعيد بمفاوضات الأهلي. وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي يفاوضني وآنا سعيد بذلك". وأوضح: 'المفاوضات بين الناديين وانا أركز فقط مع المقاولون العرب في الوقت الجاري".