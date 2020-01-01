الجمارك تنجح في ضبط كميات كبيرة من جلود الحمير قبل تصديرها

السبت 04/يوليه/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة،ضبط محاولة تهريب كمية من جلود الحمير المحظور تصديرها بموجب قرار وزير التجاره والصناعه رقم 304 لسنة 2011 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

وأوضحت " الجمارك" أن قامت شركة س ٠ ع ٠ م ٠ ع بفتح البيان الجمركي رقم 9298 لسنة 2020 لتصدير عدد 1000 جلدة من جلود الحمير الخام المملح ، وتقدمت بفاتورة وبيان عبوة بعدد 1000 جلدة وموافقة الحجر البيطري بالدخيلة علي تصدير 1000جلدة خصما من الكوته السنوية لهذا الصنف والمستثناه بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 692 لسنة 2012 من الحظر بعد الحصول علي ترخيص بالتصدير من الهيئه العامة للخدمات البيطريه بوزارة الزراعة وذلك لأن الجلود الخام محظور تصديرها بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 304 لسنة 2011.

وفور دخول الحاوية 40 قدم رقم 928314/0 إلى داخل الدائرة الجمركية لإنهاء الإجراءات الجمركية من كشف ومعاينة باللجنة الجمركية المكونة من رفاعه زكي مأمور التعريفة ونشأت عثمان مأمور الحركة ومصطفي قاسم مدير الحركة بإشراف عزت عبد الرحيم مدير إدارة الحركة (في جو تسوده الروائح الكريهة المنبعثة من داخل الحاوية) تم حصر العدد ليتضح أن العدد 2000 جلدة بالزيادة الضعف عما ورد بالمستندات والموافقة البيطرية والكميه المخصمه من الكوته السنوية.

وعليه يكون هناك عدد ألف جلد مهربة وغير وارده بالمستندات والموافقات وذلك بالمخالفه لقراري وزير التجاره والصناعه رقمي 304 لسنة 2011، 692 لسنة 2012 وبالمخالفه لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة التحفظ على الرسالة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتقدمت الشركة المصدرة بطلب التصالح وقامت بسداد التعويضات المقرره وقدرها 132 ألف جنيه بالقسائم أرقام 380013،  380014 حرف أ مجموعه رقم 90.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

 

 

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