نجم المقاولون يرد على رغبة فايلر في ضمه للأهلي

السبت 04/يوليه/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

يرغب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

 

وقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه سعيد مفاوضات الأهلي.

 

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سعيد باهتمام فايلر حال انضمامي للنادي الأهلي"

 

وتابع: "هو مدرب جيد ولكن أركز مع فريقي في الوقت الجاري".

 

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

 

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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