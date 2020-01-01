نجم المنتخب الأوليمبي: الأهلي بوابتي للاحتراف الأوروبي

السبت 04/يوليه/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال

كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي عن طموحاته خلال الفترة المقبلة خاصة بعد مفاوضات النادى الأهلى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إن الأهلي نادي كبير ويضيف لاسم اي نادي. 

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طموحي الاحتراف الخارجي مستقبلا والأهلي بوابتي لأوروبا"

تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل عودته :-

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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