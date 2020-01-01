نجم المنتخب الأوليمبي: الأهلي بوابتي للاحتراف الأوروبي





كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي عن طموحاته خلال الفترة المقبلة خاصة بعد مفاوضات النادى الأهلى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إن الأهلي نادي كبير ويضيف لاسم اي نادي.





وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طموحي الاحتراف الخارجي مستقبلا والأهلي بوابتي لأوروبا"





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