كورتوا: جميع لاعبي ريال مدريد يبذلون قصارى جهدهم من أجل الفريق

السبت 04/يوليه/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمي ريال مدريد الإسباني، أن جميع اللاعبين يبذلون قصاري جهدهم لتحقيق الهدف المنشود، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق الملكي مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر كورتوا بيانًا رسميًا عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قال فيه: "بعد استئناف المباريات، الأمر يبدو غريبًا ومختلفًا قليلًا عما كما كان سابقًا، على الرغم من أن التنافس في ملعب فارغ يبدو وكأنه حصة تدريبية أكثر من كونه مباراة".

وأضاف: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك، أرى الفريق بأكمله يبذل قصارى جهده، ويقدم 100% حقًا، يعرف كل لاعب في فريقنا ما نلعب من أجله، وهذا يمنحنا القوة في الملعب".

وتابع: "الأمر المختلف الآن هو أنه يمكننا المشي بعد الانتهاء من المباراة، ولكن فيما يتعلق بالاستعدادات الأخرى، فقد بقي كل شيء كما هو إلى حدٍ كبير، الأجواء في غرفة الملابس، التحضير، وبالطبع كثرة جلسات الإحماء، أصبح تركيزنا الآن أكثر من أي وقت مضى على المباراة فقط".

وواصل: "لكن لا يزال من الغريب أن نلعب في ملعب مختلف وبدون جماهير بجانبنا، ندرك أن هذا غير ممكن الآن، لكننا نفتقدهم، يساعدنا الجمهور في التغلب على اللحظات الصعبة ويقدم لنا الحافز".

وأكمل: "من ناحية أخرى، لا يوجد مشجعون للفريق المنافس في المباريات التي نلعبها خارج ملعبنا أيضًا عندما يكون الفريقان بمفردهما في الملعب، فهذا يجعل من المباراة تجربة مختلفة".

وأتم: "على الرغم من أن المشجعين أصبحوا يشاهدوننا ويدعموننا من المنزل بدلًا من أن يكونوا في الملعب، لكننا ما نزال نشعر بدعمهم، ونأمل أن نجعلهم فخورين بنا، وبرغبتنا للفوز في كل مباراة نحو اللقب".

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