برلمانية: المتحرش لابد أن يكون عبرة (فيديو)

قالت الدكتورة هالة فوزي، عضو مجلس النواب، إن "مؤسسات الدولة يقع عليها دور كبير في القضاء على ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية، وخاصة من ناحية ضرورة دعم الفتيات والأسر وتغيير ثقافة مواجهة ذلك بالصمت، بل يجب عليهم مواجهة الموقف بشجاعة".





وأضافت "فوزي"، خلال مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، اليوم السبت: "البنات مش قادرين يعلنوا ويقولوا إن في شخص تحرش بيهم بشكل مباشر، الموضوع بقاله 5 سنوات بيتداول، ولأول مرة الحقيقة يكون في فايدة للسوشيال ميديا إنهم يشجعوا بعض ويتجمعوا ضد شاب، أنا مذهولة إزاي هذا الشاب قدر يعمل جرائم متعددة مع مجموعة من الفتيات والأطفال، دول فيهم مجموعة صغيرة جدا في السن، قدر يتحرش بمجموعة ويغتصب أخريات ويبتزهم".





وتابعت: "إذا كانت عقوبة التحرش بعد تقليصها أصبحت من 3 لـ7 سنوات، فأنا أناشد ألا يتم تطبيق هذه العقوبة فقط على الشاب، هذا الشاب أكيد مش طبيعي ومختل، ولازم يكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يضر ويؤذي بناتنا وفتياتنا بهذا الشكل، ومازال الخوف موجود لدى كثير من فتياتنا إنهم يعلنوا إنه أحد الشباب عمل معاهم كده بسبب الثقافة المجتمعية".





وواصلت: "لا يمكن أبدا أن نعطي مبررا لعمل مشين بهذا الشكل الغير طبيعي والغير أخلاقي والغير آدمي، والناس اللي بتقول إن البنات هما السبب أو بيدوا الشباب أي مبرر، فدي مش أخلاق ناس طبيعية، لا دي أخلاق شخص مريض".



