محافظ الإسكندرية: من الممكن إلغاء نسبة الـ25% حال استمرار الالتزام

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:00 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تشميع وإغلاق 39 محل مقهى شعبي خلال الأيام الماضية، بسبب مخالفتهم الإجراءات الطبية والصحية المنصوص عليها، والتي تضمن صحة المواطن المصري في ظل جائحة كورونا.

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تشكل لجان بشكل مستمر ويومي من أجل متابعة تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازية، مضيفا: "بس لحد أمتى هنفضل نشكل لجان.. الناس لازم تعرف أننا في مرحلة خطر ولابد من الالتزام بالإجراءات من أجل تجاوز المرحلة وعودة الحياة إلى طبيعتها".

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه في حال استمرار حالة عدم الالتزام من قبل المواطنين سواء في المطاعم والمقاهي والشواطئ من الممكن أن تلجئ الدولة إلى إلغاء نسبة الـ25%، متابعا: "الشباب بيتسلل خلسة إلى الشواطئ".

ولفت "الشريف"، إلى أن الشواطئ الخاصة التي تقع داخل نطاق القرى السياحية مسموح فيها النزول ولكن وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، وتابع:" 15 ألف جنيه غرامة عدم التزام القرى السياحية بالإجراءات الطبية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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