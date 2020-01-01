دراسة محلية تكشف عن العرَض الأكثر انتشاراً بين مصابي كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشفت دراسة حديثة أجراها مركز الابتكار والتطوير والذكاء الاصطناعي "سيادة" بجامعة أم القرى، عن أن حاسة الشم تعتبر أكبر الأدلة على الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت فضائية "السعودية" في تقرير لها: أن هناك عرضًا واحدًا ارتبط بالإصابة بفيروس كورونا دون غيره، وهو "فقدان حاسة الشم"، لافتة إلى أن "هذا العرض لاحظه مجمل المصابين حتى الذين أصيبوا ولم يعانوا من أعراض واضحة".

وأكد العديد من المصابين، على فقدانهم المفاجئ لحاسة الشم، وعودة كاملة له في غضون أسبوع أو أسبوعين على الأكثر.

وشكَّل فقدان حاسة الشم أول عارض مرضي لدى 12% من المبحوثين، كما ارتفعت أعراض فقدان حاستي الشم أو التذوق لدى المصابين بنسبة 300% في شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس السابق له، وفقاً لما ذكرته دراسة "سيادة".

وأكدت دراسة بريطانية على أن سبب فقدان حاسة الشم يرجع إلى كون جزء الأنف الذي يشم الرائحة، يبدو محجوبًا بتورم الأنسجة الرخوة بسبب العدوى.

وأوصى مركز "سيادة" بأن يكون اختبار فقدان حاسة الشم من بين الإجراءات الاحترازية المعمول بها عند العودة للعمل أو في الأماكن المكتظة.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929 حالة.

وأشارت إلى أن حالات التعافي اليوم بلغت 2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256، مسيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,310 مليون إصابة، بينهم أكثر من 531 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,416 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا دراسة محلية دراسة المملكة السعودية

أخبار تهمك

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن عن الإصابة الرابعة بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

منذ 36 دقيقة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ ساعة و نصف

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ ساعتين

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد رفض المبلغ الأول.. تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم رمضان صبحي

منذ 34 دقيقة

الكشف عن سر غياب نجوم ريال مدريد الأربعة عن مواجهة بيلباو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 11 ساعة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

3 أعراض جديدة كشفها الأطباء لفيروس كورونا

"اكشف على نفسك".. 6 دلائل تؤكد الإصابة بـ"كورونا"

الصحة البريطانية تكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا

"الصحة العالمية" تكشف لـ"الفجر" أسباب فقدان حاسة الشم وعلاقته بكورونا

هل فقدان حاستي الشم والتذوق تعنى الإصابة بكورونا؟ (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

11:00 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

10:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن