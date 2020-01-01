جو بايدن: أمريكا قادرة على اجتثاث العنصرية نهائيا

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن بلاده قادرة على اجتثاث العنصرية وعدم المساواة نهائيا بين مواطنيها.





وقال بايدن في رسالة مسجلة بتقنية الفيديو السبت: "أن أمريكا لديها الآن فرصة لمنح المهمشين والمعزولين والمقهورين نصيبهم الكامل في الحلم الأمريكي".





وأضاف بايدن بمناسبة يوم الاستقلال في أمريكا الموافق اليوم الرابع من يوليو/تموز: "لدينا فرصة لاجتثاث جذور العنصرية الممنهجة من بلادنا".





وجاء العيد القومي الأمريكي هذا العام متأثرا بعاملي انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتنظيم الاحتجاجات التي شملت أرجاء البلاد ضد العنصرية وعنف الشرطة الأمريكية.





وتشير الاستطلاعات الحالية إلى تقدم بايدن البالغ من العمر 77 عاما، إلا أن الكثير يمكن أن يحدث خلال الأربعة أشهر المقبلة حتى يحل موعد الانتخابات,.





وفضلا عن ذلك أظهرت انتخابات 2016 أن الاستطلاعات يمكن أن تظهر نتائج خاطئة، حيث أفادت معظم الاستطلاعات في ذلك الوقت بأن هيلاري كلينتون صاحبة النصيب الأكبر من رضا الأمريكيين ومع ذلك انهزمت أمام ترامب.