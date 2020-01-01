عاجل.. الزمالك يعلن عن الإصابة الرابعة بفيروس كورونا

تعرض محمد عيد الطبيب المساعد بالجهاز الطبي لفريق الزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إيجابية المسحة التي خضع لها خلال الأيام الماضية.

وتعرض عيد للإصابة بفيروس كورونا أثناء عمله كرئيس لقسم العزل بمستشفى أبو حماد بمدينة الشرقية، حيث أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهر في نادي الزمالك ٤ حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت البداية مع محمد عواد حارس المرمى ومصطفى فتحي والاداري مصطفى الرملاوي والطبيب محمد عيد .

ومن المقرر ان يخضع فريق الزمالك للمسحة الثانية يوم الثلاثاء المقبل بمقر النادي، وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة برج العرب.