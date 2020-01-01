"متحدثة الشرقية": تجمع المواطنين أمس كان بسبب "زفة عروسة" وليس افتتاح مسجد

السبت 04/يوليه/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة باسم محافظة الشرقية، إن واقعة تجمع المواطنين أمام أحد المساجد، وسط عزف المزمار البلدى، لم يكن بسبب افتتاح أحد المساجد، بل كان "زفة عفشة عروسة"، وتابعت:" فى الأرياف لهم عرف أن عفش العروسة لابد أن يذهب بزفة".


وأضاف "أسماء عبد العظيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أجهزة المحافظة التنفيذية تحققت من الواقعة وعلمت أنها وقعت أمس الجمعة،مشددة على أن المحافظة تتبع إجراءات رادعة تجاه مثل هذه الوقائع حفاظًا على صحة المواطنين.

وفى سياق آخر أكدت المتحدثة باسم محافظة الشرقية، إنه لن يتم إستئناف أى نشاط رياضى فى المحافظة، بعدما تمت مباراة ودية لكرة القدم دون أى ضوابط صحية، مشددة على أن الغلق الكامل خلال الشهور الثلاثة الماضية ولدت إنفجار لدى بعض من شاركوا فى هذه المباراة الودية، وتابعت:"التجربة لن تتكرر مرة أخرى"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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