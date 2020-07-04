ارسنال ضد وولفرهامبتون (2-0) | ملخص واهداف مباراة Arsenal VS Wolverhampton اليوم 4/7/2020 في الدوري الانجليزي (فيديو)

تمكن فريق ارسنال من تحقيق فوزًا صعبًا على مضيفه وولفرهامبتون بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "مولينيو"، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019/2020.

اهداف مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري:-

أنهى ارسنال الشوط الأول من المباراة، متفوقًا بهدف سجله الظهير الإيسر الشاب بوياكو ساكا في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون بنتيجة 0/1 للجانرز.





وفى الشوط الثاني، أضاف المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني لارسنال في الدقيقة 86 من زمن المباراة، لتنتهي مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون بنتيجة 0/2 للجانرز.





وبهذه النتيجة، رفع ارسنال رصيده إلى النقطة 49 فى المركز السابع، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 52 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذى يتصدره ليفربول برصيد 86 نقطة، وتوّج باللقب رسميًا، فى الجولة قبل الماضية.





جدير بالذكر أن ستثقام غدًا الأحد، 4 مباريات، أبرزها لقائي ليفربول مع أستون فيلا، وساوثهامبتون يستضيف مانشستر سيتي، وتختتم الجولة مساًء بعد غدًا الإثنين، بلقاء توتنهام مع إيفرتون.



