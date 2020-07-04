ارسنال ضد وولفرهامبتون (2-0) | ملخص واهداف مباراة Arsenal VS Wolverhampton اليوم 4/7/2020 في الدوري الانجليزي (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 11:04 م
ارسنال ضد وولفرهامبتون
ارسنال ضد وولفرهامبتون

ارسنال ضد وولفرهامبتون (2-0) | ملخص واهداف مباراة Arsenal VS Wolverhampton اليوم 4/7/2020 في الدوري الانجليزي (فيديو)

تمكن فريق ارسنال من تحقيق فوزًا صعبًا على مضيفه وولفرهامبتون بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "مولينيو"، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019/2020.

اهداف مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري:-
أنهى ارسنال الشوط الأول من المباراة، متفوقًا بهدف سجله الظهير الإيسر الشاب بوياكو ساكا في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون بنتيجة 0/1 للجانرز.

وفى الشوط الثاني، أضاف المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني لارسنال في الدقيقة 86 من زمن المباراة، لتنتهي مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون بنتيجة 0/2 للجانرز.

وبهذه النتيجة، رفع ارسنال رصيده إلى النقطة 49 فى المركز السابع، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 52 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذى يتصدره ليفربول برصيد 86 نقطة، وتوّج باللقب رسميًا، فى الجولة قبل الماضية.

جدير بالذكر أن ستثقام غدًا الأحد، 4 مباريات، أبرزها لقائي ليفربول مع أستون فيلا، وساوثهامبتون يستضيف مانشستر سيتي، وتختتم الجولة مساًء بعد غدًا الإثنين، بلقاء توتنهام مع إيفرتون.  

بالفيديو.. اهداف مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري:-


ارسنال ضد وولفرهامبتون (2-0) | ملخص واهداف مباراة Arsenal VS Wolverhampton اليوم 4/7/2020 في الدوري الانجليزي (فيديو)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة ارسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري مباراة ارسنال اليوم في الدوري الدوري الانجليزي ارسنال ضد وولفرهامبتون ارسنال Wolverhampton Arsenal VS Wolverhampton arsenal

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ ساعة و نصف

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يعلن عن الإصابة الرابعة بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن سر غياب نجوم ريال مدريد الأربعة عن مواجهة بيلباو

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ ساعتين

بعد رفض المبلغ الأول.. تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم رمضان صبحي

منذ 36 دقيقة

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

منذ 38 دقيقة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

ملخص وأهداف مباراة آرسنال ضد بورنموث 0/1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ليستر سيتي ضد آرسنال | ملخص وأهداف مباراة الثعالب والجانرز في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ليفربول ضد وولفرهامبتون 0/1 في الدوي الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ملخص واهداف ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. الرايدز في الصدارة بفارق 13 نقطة (فيديو)

ليفربول ضد مان يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي "صلاح يبدع" | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

وولفرهامبتون ضد ليفربول 2/1 ببطولة الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

11:00 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

10:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن