متحف المركبات الملكية في بولاق يستعد للافتتاح (صور)

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تجرى أعمال الاستعداد لافتتاح متحف المركبات الملكية في بولاق على قدم وساق حيث تسابق وزارة السياحة والآثار الزمن للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على سيناريو العرض الخاص به حيث يمثل أحد 6 متاحف تعتزم الوزارة الانتهاء منها خلال الشهرين القادمين.



وفي إطار تلك الاستعداد تفقد أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، والدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للترميم، ومدحت صابر مدير عام متاحف القاهرة الكبرى وسيد عطية وعاطف الدباح مدير مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، متحف المركبات الملكية في بولاق.



وخلال الجولة تفقد الوفد معمل الترميم للتأكد من انتهاء أعمال ترميم المقتنيات الأثرية بالمتحف استعدادا للعرض حيث قامت دكتورة إيمان نبيل مدير ترميم المتحف بشرح المقتنيات التى تم انتهاء ترميمها حيث تم الانتهاء من ترميم أكبر مجموعة من العربات الملكية تعرض فى المتحف ليحتل المركز الثانى عالميا الذى يضم مجموعة نادرة من العربات الملكية.



كما يضم المتحف أكبر عدد من اللوحات الورقية التى تعرض صور نادرة للملك فاروق بالإضافة إلى مجموعة نادرة من صور الخيول هذا وعدد كبير من اللوحات الزيتية يعود تاريخها للأسرة العلوية بالإضافة من عرض مجموعة من الاكلاشيهات الملكية والحنابل وقد ذكرة دكتورة إيمان خلال الزيارة ان معمل الترميم قد انهى أعمال الترميم لكل القطع الأثرية المفترض عرضها ضمن سيناريوا العرض المتحف وقد أشاد كل الحاضرين بالمجهود المبذول فى أعمال الترميم وفريق العمل.



يذكر أو وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أعلن عن جولة تفقدية له صباح غدًا الأحد في متحف المركبات الملكية، للوقوف على آخر تطورات العمل فيه، والذي يعد أحد 6 متاحف تعتزم الوزارة الانتهاء منها خلال الشهرين القادمين



وقال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار: إن متحف المركبات الملكية تم انتهاء العمل فيه بنسبه 85%، ومتحف الحضارة سننتهي من أعمال سيناريو العرض الخاص به خلال شهر من الآن، وكذلك متحف شرم الشيخ والذي سيكون جاهزًا خلال الشهر الحالي، ومتحف المطار، والذي لا يزيد عدد قطعه عن 60 قطعة وهو شبه جاهز، وكذلك متحف كفر الشيخ، أي أننا نعمل في 6 متاحف بوقت واحد وستكون افتتاحاتهم متوازية.