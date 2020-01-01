بعد رفض المبلغ الأول.. تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم رمضان صبحي





يسعى النادي الأهلي منذ فترة طويلة لشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي أو تجديد إعارته لمدة موسم أخر مع الفريق.





وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إلى إدارة النادي أنه يحتاج إلى خدمات رمضان صبحي بشكل كبير في الفريق ويجب شراء عقده بشكل نهائي في أسرع وقت.





وتقدم مسئولو القلعة الحمراء بعرض في الأيام القليلة الماضية إلى نادي هيدرسفيلد بقيمة 2.5 مليون دولار لشراء عقد رمضان صبحي ولكن تم رفض هذا العرض.





ويريد النادي الإنجليزي الحصول على ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون دولار لبيع عقد صبحي بشكل نهائي ولكن يعتبر هذا مبلغ ضخم بالنسبة للأهلي.





ويجهز مسئولو الأهلي عرض جديد لتقديمه إلى نادي هيدرسفيلد خلال الأيام القادمة لمحاولة حسم صفقة رمضان صبحي بشكل نهائي.



