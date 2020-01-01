بعد رفض المبلغ الأول.. تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم رمضان صبحي

السبت 04/يوليه/2020 - 11:02 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي

يسعى النادي الأهلي منذ فترة طويلة لشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي أو تجديد إعارته لمدة موسم أخر مع الفريق.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إلى إدارة النادي أنه يحتاج إلى خدمات رمضان صبحي بشكل كبير في الفريق ويجب شراء عقده بشكل نهائي في أسرع وقت.

وتقدم مسئولو القلعة الحمراء بعرض في الأيام القليلة الماضية إلى نادي هيدرسفيلد بقيمة 2.5 مليون دولار لشراء عقد رمضان صبحي ولكن تم رفض هذا العرض.

ويريد النادي الإنجليزي الحصول على ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون دولار لبيع عقد صبحي بشكل نهائي ولكن يعتبر هذا مبلغ ضخم بالنسبة للأهلي.

ويجهز مسئولو الأهلي عرض جديد لتقديمه إلى نادي هيدرسفيلد خلال الأيام القادمة لمحاولة حسم صفقة رمضان صبحي بشكل نهائي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي حسم الصفقة الأهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن سر غياب نجوم ريال مدريد الأربعة عن مواجهة بيلباو

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 23 ساعة

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ يوم

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

منذ 36 دقيقة

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ ساعة و نصف

بعد رفض المبلغ الأول.. تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم رمضان صبحي

منذ 34 دقيقة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن عن الإصابة الرابعة بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

حيلة جديدة من الأهلي بشأن رمضان صبحي

حيلة جديدة من الأهلي بشأن رمضان صبحي

مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد قيمة شراء عقد رمضان صبحي

طلب جديد من فايلر بشأن رمضان صبحي

قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لشراء عقد رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

11:00 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

10:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن