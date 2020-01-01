صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

السبت 04/يوليه/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تلقت جماهير ريال مدريد صدمة قوية بشأن سوق الانتقالات الصيفية، حيث كانت جماهير الملكي تمنى النفس بضم صفقات مدوية.

 

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فأنه من غير المرجح أن يتعاقد ريال مدريد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، النادي يريد الحصول على 200 مليون يورو.

 

وتابعت الصحيفة، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على النادي من الناحية الأقتصادية، حيث سيتم بيع العديد من اللاعبين، ولن يتم التعاقد مع صفقات كبرى.

 

ويحتل حاليا فريق ريال مدريد قمة الليجا الإسبانية برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف.

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