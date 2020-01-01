فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بتوب يظهر ملامح جسدها

Advertisements

شاركت الفنانة فيفي عبده، صورة من أحدث جلسات تصوير لها من الساحل الشمال أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت فيفي عبده،بتوب مفتوح من ناحية الصدر، ويبرز ملامح جسدها وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "اسكوزمي انجوي عليك..انتظروني هطلع لكم لايف من الساحل انجوي".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده تقديمة برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، في السباق الرمضاني الماضي وقامت بإستضافة عدد من النجوم.

