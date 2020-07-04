أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4-7-2020 تستقر بعد ارتفاعات قوية

السبت 04/يوليه/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، استقرارا بعد ارتفاعات حققتها في تعاملات الأمس بقيمة 2 جنيه للجرام.

 

وأوضح  إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الذهب ارتفعت  بقيمة 2 جنيه للجرام في تعاملات الأمس الجمعة، ولكنه شهد استقرار اليوم مع توقف تداولات الذهب في البورصات العالمية.

 

وأوضح  واصف" في تعاملات اليوم السبت 4-7-2020 بلغ سعر عيار ١٨ نحو  682.25 جنيه للجرام الواحد، وسجل سعر عيار ٢١  نحو 796 جنيه للجرام، وحقق عيار٢٤ إلى نحو 909 جنيه للجرام.

 

وأضاف" واصف" أن  سعر الجنيه الذهب قد سجل 6368 جنيه، وعلى صعيد السعر العالمي فقد بلغ سعر الأوقية 1777 دولار.


ويتوقع عدد كبير من خبراء الذهب، أن تواصل الاسعار ارتفاعات خلال الأيام القادمة مع المخاوف من ان يعاود فيروس كورونا الانتشار من جديد بالبلادان قد يؤدي إلى تعطل اقتصادتهم.

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