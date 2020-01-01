خاص.. الناقد الفني طارق الشناوي يعلق على مسلسل"لية لأ"

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علق الناقد الفني طارق الشناوي على مسلسل "لية لأ"، الذى تدور أحداثه حول فتاة تقرر الاستقلال بعيد عن أهلها، وخلال فترة استقلالها تخوض تجارب كثيرة لم تسبق لها.







وكشف طارق الشناوي ل"الفجر الفني" عن رأيه في مسلسل "لية لأ"، الذى أحدث ضجة كبيرة، كونه يحرض الفتيات على الاستقلال، قائلاً"أنا شايف أن المسلسل فيه قدر من الجرأة على المستوى الفكر وعلى مستوى أيضاً الكتابة والإخراج، فهو يتبني توجه اجتماعى يناصر الحرية ويقف وراء أيضاً المرأة باعتبارها صاحبة اختيار وصاحبة موقف وهذا يعتبر من الأعمال الفنية القليلة التى توضح أن المرأة اجتماعياً تقدر على هذا النحو".







وعن أن المسلسل لا يناسب المجتمعات الشرقية، أوضح أن في الحرية لا يوجد مجتمع شرقي أو غربى، مشيراً إلى أنه ضد فكرة شرقي أو غربي، فالحرية حق لكل الشعوب سواء الغربية أو الشرقية.







وأضاف أن من إيجابيات مسلسل "لية لأ"، هى فكرة المسلسل نفسها، كما أيضاً المخرجة مريم أبو عوف، واصفاً إنها لديها أساطير مميزة وجيدة، وكذلك فريق التمثيل، فكل شخص كان على قدر هائل من إتقان الشخصية التى يقدمها، فيما يخص السلبيات أشار إلى أن أغلب أعمال المخرجة مريم أبو عوف الدرامية يوجد فيها نظام الحشو والتكرار، موضحاً أن هذه آفة عامة وليست متعلقة بهذا المسلسل.





مسلسل "ليه لأ":



من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.