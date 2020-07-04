أمريكا تسجل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 52492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة، ونحو 750 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى مليونين و785 ألفا و23 حالة، ووصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 129 ألفا و397 شخصا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,310 مليون إصابة، بينهم أكثر من 531 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,416 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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