أمريكا تسجل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 52492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة، ونحو 750 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى مليونين و785 ألفا و23 حالة، ووصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 129 ألفا و397 شخصا.



