ياسر جلال يغازل جمهوره بصورة من داخل الچيم

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شارك الفنان ياسر جلال ، جمهوره بصورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر ياسر بالصورة مرتدي ملابس رياضية من الچيم وعلق قائلا : ورجعنا الچيم تاني.



وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا : منور يانجم.



من ناحية أخرى يخضع النجم ياسر جلال، لتدريبات خاصة من أجل التحضير لشخصية القائد الإسلامي "خالد بن الوليد"، حيث يخضع لتدريبات قتالية بالأسلحة التي كانت مستخدمة في ذلك التوقيت مثل السيف والرمح، على الأرض وفوق ظهر الخيل.



يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.