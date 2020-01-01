"مع اسامة كمال".. يتخطى 30 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 04/يوليه/2020 - 10:17 م
أسامة كمال
أسامة كمال
الفجر الفني
تخطى برنامج  الإعلامي أسامة كمال الذي يقدم عبر  التواصل الاجتماعي  30 مليون مشاهدة lنذ بدء التجربة التي  سعي خلالها كمال  من خلال  البرنامج  فرز العديد من الاخبار بعيداً  التهويل والتهوين..لتضع المشاهد والمتابع في اطار صورة واقعية وحقيقية.       
  
قدم خلالهم 25 حلقة أكثر من 40 مقابلة مع اطباء وخبراء من مصر وانحاء العالم.     

وقال أسامة كمال عن التجربة "أسعدنا اننا كنا محرك خللى باقي الزملاء في الاعلام ياخدوا نفس النهج ووفروا علينا المجهود بتاع اننا نبقى بنحاول لوحدنا، وقدرنا نركز على قضيتين تانيين شفناهم في منتهى الأهمية، سد النهضة والعدوان على ليبيا والغزو التركي لبلد جار وشقيق ولمنطقتنا بأكملها.. القنوات اياها حاولت اكتر من مرة تركب البرنامج، مرة بتضخيم تحليلات في العمق لأوضاعنا، ومرة بالايحاء ان الدولة ورا بعض التحليلات.               

وكان الاعلامي أسامة كمال قرر العودة لتقديم البرامج، عبر تجربة إعلامية جديدة تحمل اسم "مع أسامة كمال"، يظهر خلالها من بيته، يومي الأحد والأربعاء  لمدة 30 دقيقة، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك   

وكان قرار العودة اتخذه أسامة كمال بعد وفاة صديقه رجل الأعمال منصور الجمال، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو ما دفع "كمال" للتفكير في تقديم برنامج قصير تقوم فكرته على توعية المشاهدين، والتحدث معهم عن المخاوف من فيروس "كورونا" في ظل الأزمة العالمية الحالية، ويقوم خلال الفقرات بإجراء لقاءات مع ضيوف من مصر ومن خارجها لتوعية المواطنين وتوضيح الأمر لهم بشكل مبسط.

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