"مع اسامة كمال".. يتخطى 30 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تخطى برنامج الإعلامي أسامة كمال الذي يقدم عبر التواصل الاجتماعي 30 مليون مشاهدة lنذ بدء التجربة التي سعي خلالها كمال من خلال البرنامج فرز العديد من الاخبار بعيداً التهويل والتهوين..لتضع المشاهد والمتابع في اطار صورة واقعية وحقيقية.

قدم خلالهم 25 حلقة أكثر من 40 مقابلة مع اطباء وخبراء من مصر وانحاء العالم.





وقال أسامة كمال عن التجربة "أسعدنا اننا كنا محرك خللى باقي الزملاء في الاعلام ياخدوا نفس النهج ووفروا علينا المجهود بتاع اننا نبقى بنحاول لوحدنا، وقدرنا نركز على قضيتين تانيين شفناهم في منتهى الأهمية، سد النهضة والعدوان على ليبيا والغزو التركي لبلد جار وشقيق ولمنطقتنا بأكملها.. القنوات اياها حاولت اكتر من مرة تركب البرنامج، مرة بتضخيم تحليلات في العمق لأوضاعنا، ومرة بالايحاء ان الدولة ورا بعض التحليلات.





وكان الاعلامي أسامة كمال قرر العودة لتقديم البرامج، عبر تجربة إعلامية جديدة تحمل اسم "مع أسامة كمال"، يظهر خلالها من بيته، يومي الأحد والأربعاء لمدة 30 دقيقة، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك



