الصحة الإيطالية تسجل 235 إصابة جديدة بكورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، 235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، مقارنة بـ 223 أمس الجمعة، وبما يفوق متوسط الحالات في السبعة أيام السابقة، البالغ 175 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكانت إيطاليا سجلت أعلى معدل إصابات يومية فى الحادى والعشرين من مارس، حيث بلغ عدد الإصابات 6557 حالة. وتم تسجيل إجمالي 241 ألفاً و419 حالة منذ نهاية فبراير.

وسجلت إيطاليا 21 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 15 حالة وفاة أمس الجمعة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 34 ألفاً و854.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,032 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,184 مليون حالة شفاء.

 
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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