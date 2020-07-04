نجوم "لية لأ" يكشفون لـ"الفجر الفني" أبرز التشابه بين شخصياتهم في المسلسل وفي الحقيقة

Advertisements







تواصل "الفجر الفني" مع مجموعة من نجوم مسلسل "لية لأ"، الذى استطاع أن يلفت الأنظار فور عرض أولي حلقاته على منصة "شاهد" الإلكترونية، وخلق حالة من الجدل والنقاش بين الجمهور، ليوضحوا لنا أوجه الشبه بين شخصياتهم في الحقيقية وفي المسلسل.





هالة صدقي:



قالت الفنانة هالة صدقي إنها استمدت شخصيتها في المسلسل من والدتها، لأنها كانت صعبة معاها، مضيفة إلى حد ما شخصية هالة في الحقيقة مثل المسلسل فهى شديدة مع ابنتها ولكن في نفس الوقت هى صاحبتها رغم مازال عمر ابنتها11 عاما فقط.





مريم الخشت:



فيما أكدت الفنانة مريم الخشت أن شخصية رضوي في المسلسل لا تشبهها إطلاقاً، معللة ذلك أن رضوى فتاة كل هدفها في الحياة هو الزواج فقط، وليس لديها طموحات أو أحلام أخري.



ناردين فرج:



أوضحت الفنانة ناردين فرج إن شخصية إنجى لا تشبهها فى الحقيقة، فهى شخصية واضحة وصريحة فيما تفعله حتى إذا كان رأيها سيقابل بالنقد أو الرفض، لافتة إلى أن شخصية "سهير" التى تجسدها الفنانة هالة صدقى تمثلها بشكل كبيرفى الواقع، فهى أيضا صارمة فى التعامل مع بناتها.





عايدة الكاشف:



فيما أكدت الفنانة عايدة الكاشف أن شخصية "فرح" صديقة عالية، تشبهها في أشياء كثيرة مثل إنها فتاة متحررة وساخرة في بعض المواقف، كما أيضاً إنها مؤمنة بفكرة استقلال البنات كما ظهرت في المسلسل.





صدقي صخر:



وأكد الفنان صدقي صخر أن شخصيتها في المسلسل قريبة بشكل كبير من شخصيته في الحقيقة، لا يوجد اختلاف بينهما إلا بسيط، فمن أبرز الأشياء المشابهة بين آدم وبينه، هو إيمانه بحقوق المرأة ودعمه لها.









عمر الشناوي:



أشار الفنان عمر الشناوي أن شخصية علي في المسلسل تشبهه كثيراً، معبراً عن ذلك قائلا " أنامثل "علي"، أفكر بتحضر وتفتح واتقبل أشياء ترفضها العادات والتقاليد، كما أننى أوافق الزواج من فتاة تكبرنى في العمر عشر سنوات كما يريد "علي"، في مسلسل "لية لأ".







بسنت شوقي:



أشارت الفنانة بسنت شوقي إلى أن شخصية نانسي لا تشبهها إطلاقاً، فشخصيتها الحقيقية مختلفة تماماً، موضحة ذلك قائلة: "يعنى أنا مثلا في مشهد الانتقام عندما مسحت نانسي رسالة الدكتوراة لحسين كانتقام، أنا لو ده حصلى عمري ماهنتقم من الشخص وبسيبه لربنا".