بعد نجاحها في "ابنة السفير".. ممثلة تركية تتخذ قرارُا إنسانيًا

السبت 04/يوليه/2020 - 10:32 م
فنانة تركية
فنانة تركية
لمياء علي


اتخذت النجمة التركية ​نسليهان أتاغول​ قراراً بالتبرع بجزء من أجرها عن الجزء الثاني من المسلسل، وذلك بعد نجاحها في مسلسل ابنة السفير، والتبرع سيكون لصالح العائلات الأكثر فقراً في تركيا، وتقديم مساعدات لجمعيات ومؤسسات خيرية.

وبحسب ما ذكرته تقارير فنية تركية بأن أتاغول تعيش في أجواء من السعادة، وذلك بعدما حققت الحلقة الأخيرة من المسلسل النسبة الأعلى من المشاهدات في بلدها، مشيرة إلى أنها لن ترفع أجرها في الجزء الثاني، الذي تتحضر لتصويره في الفترة المقبلة.

وأضافت أتاغول أنه على الرغم من أن أجرها أقل من زميلاتها الممثلات ​ديميت أوزديمير​ و​توبا بويوكستون​ و​بيرين سات​ و​هازال كايا​، إلا أنها لم تطالب برفع أجرها في الجزء الثاني.

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