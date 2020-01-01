بعد حصد الدوري.. بايرن ميونيخ يقهر ليفركوزن ويتوج بطلًا لكأس ألمانيا

السبت 04/يوليه/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني، هاهو بايرن ميونيخ يحصد كأس ألمانيا بعد فوز على باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقبال هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في نهائي الكأس الألمانية.



واستكمل بايرن الثنائية المحلية حيث أضاف لقب الكأس إلى لقب الدوري الألماني "بوندسليغا" الذي توج به في يونيو (حزيران) الماضي، ليكون الموسم الثاني على التوالي والثالث عشر في تاريخه الذي يتوج فيه بالثنائية.



ولا تزال الفرصة سانحة أمام بايرن لإحراز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق له الفوز بالثلاثية التاريخية في 2013.



وتقدم بايرن بثلاثة أهداف عبر ديفيد ألابا وسيرج نابري وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 16 و24 و59 قبل أن يحرز ليفركوزن الهدف الوحيد له بالمباراة عن طريق قائده زفن بيندر في الدقيقة 64، ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له وهو الرابع لبايرن وذلك في الدقيقة قبل الأخيرة.



ولكن كاي هافيرتز سجل الهدف الثاني لليفركوزن من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليختتم به التسجيل في المباراة.

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