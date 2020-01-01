البورصة تستأنف تعاملاتها بداية من غدا بعد إنتهاء إجازة 30 يونيو

السبت 04/يوليه/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر

تستأنف البورصة المصرية غدا الأحد تعاملاتها بعد تعطل العمل بها من يوم الخميس الماضي بسب احتفالات ثورة 30 من يونيو التى تزامنت  مع أجازتها الأسبوعية.

 

 

وكانت اخر جلسات تداولات البورصة قد إنتهت يوم الثلاثاء الماضي 30 يونيو 2020، حيث شهدت الجلسة تراجعات جماعية لمؤشرتها، فصعد المؤشر الرئيسي"egx30 " بنسبة 0.13% ليصل إلى مستويات 10764.59 نقطة،  وارتفع المؤشر " egx100" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستويات 2245.56 نقطة، وارتفع مؤشر" egx70" متساوي الأوزان بنسبة 2.15% ليصل إلى مستويات 1451.26 نقطة.

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