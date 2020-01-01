الفجر الفني يكشف عن تفاصيل تعاون هيفاء وهبي مع الشاعر رمضان محمد في عمل جديد
السبت 04/يوليه/2020 - 10:30 م
نادين نجدي
كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد عن تفاصيل تعاونه مع المطربة هيفاء وهبي، في أغنية جديدة ستطرح خلال الفترة المقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" فقال "رمضان" :" الأغنية تُسمى " تمامهم كلام " كلماتي و ألحان أحمد شعبان و توزيع هادي شراره".
وأستكمل "رمضان" حديثه قائلاً:" أن الأغينة تنتمي لنوعية الأغاني الشعبي الشيك وهذه أول مرة، تتحدث الأغنية عن ناس أندال بشكل عام وعن الدنيا والناس، وتناقش موضوع يهم الجميع ".
وأضاف "رمضان" :" أن الأغنيه كان من المفترض تقديمها منذ ٣سنوات وكانت مؤجلة فترة، وحالياً هيفاء تعمل على تنفيذ الأغنيه على مدار ٥ شهور ماضية".
وفي نهاية حديثه تمنى أن تنال الأغنية على إعجاب الجميع.