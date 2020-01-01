الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»









تلقى النادي الأهلي بشرى سارة في الساعات القليلة الماضية بشأن الحصول على خدمات جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان الأهلي يرغب منذ فترة في التعاقد مع موليكا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم المقبل.





كما طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء مجلس إدارة النادي بسرعة حسم صفقة موليكا في الأيام المقبلة قبل أن ينتقل إلى أي نادي أخر.





وتواصل وكيل أعمال موليكا مع إدارة الأهلي في الساعات القليلة الماضية وأبلغهم أن اللاعب وافق على فكرة اللعب مع المارد الأحمر بالموسم القادم.





وسيسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال أيام ليحاول حسم صفقة موليكا بسبب صعوبتها ورفض رئيس نادي مازيمبي لفكرة بيع اللاعب إلى النادي الأحمر.



