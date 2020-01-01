صلاح فوزي: دعوة المواطنين لانتخابات مجلس الشيوخ إنفاذًا لصحيح مواد الدستور (فيديو)





كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اليوم السبت، مواعيد أول انتخابات لمجلس الشيوخ.



وقال المستشار "لاشين" خلال كلمته للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ، أن لجان الهيئة ستستقبل طلبات الترشح بداية من 11 يوليو المقبل حتى 18 يوليو بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، على أن تنتهي فترة تلقي طلبات الترشح في آخر يوم في تمام الثالثة مساء بمقر المحاكم المختصة.



وجاءت مواعيد الجدول الزمني الأخرى كالتالي:



- 11 و12 أغسطس إجراء انتخابات بالداخل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.



- 9 و10 أغسطس إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج.



- تعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020



- إجراء الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.



- إجراء الإعادة بالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل.



- تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.



ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اليوم السبت، مواعيد أول انتخابات لمجلس الشيوخ.وقال المستشار "لاشين" خلال كلمته للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ، أن لجان الهيئة ستستقبل طلبات الترشح بداية من 11 يوليو المقبل حتى 18 يوليو بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، على أن تنتهي فترة تلقي طلبات الترشح في آخر يوم في تمام الثالثة مساء بمقر المحاكم المختصة.وجاءت مواعيد الجدول الزمني الأخرى كالتالي:- 11 و12 أغسطس إجراء انتخابات بالداخل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.- 9 و10 أغسطس إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج.- تعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020- إجراء الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.- إجراء الإعادة بالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل.- تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

علّق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، التي ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والحقوقية، وفقًا لضوابط الهيئة، حيث تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس 2020.وقال فوزي، خلال مداخلة لبرنامج "90 دقيقة" تقديم الدكتور معتز عبد الفتاح عبر فضائية "المحور"، إن "ذلك يعد استكمالا للهيكل الدستوري، وليس ذلك متأخرا، حيث أن مجلس الشيوخ جاء بتعديل أُدخل على الدستور المصري في أبريل 2019، فكان لابد أن يكون هناك استحقاق قانوني، ثم يتلوه استحقاق انتخابي بالتنفيذ على الأرض".وأضاف أستاذ القانون الدستوري: "مجلس النوب أعد القانون 141 لعام 2020 والذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 1 يوليو 2020، وبالتالي سارعت الهيئة الوطنية للانتخابات بالإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها وووضع الجدول الزمني وتوجيه الدعوة للمواطنين، ويعد ذلك إنفاذا لصحيح أحكام المواد من 241 وما بعدها من الدستور، أي الباب السابع المستحدث، ويحسب ذلك لمجلس النواب إصدار القانون الذي يلتزم بالإطار الدستوري العام، ويحسب للهيئة الوطنية للانتخابات أنها بادرت بدعوة الناخبين".تابع: "يقينا الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالمسار الخاص بالمرشحين والدعاية الانتخابية وما إلى ذلك، ستُراعي كل الإجراءات الاحترازية في أثناء فترات الدعايا الانتخابات التي يحدث فيها تواصل بين المرشحين والناخبين، وكذلك في فترة الاقتراع في حد ذاتها".