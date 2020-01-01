مستقبل وطن: نسعى لتكوين قائمة وطنية تحقق التوازن في مجلس الشيوخ (فيديو)

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قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يسعى لتكوين قائمة وطنية تحقق التوازن في مجلس الشيوخ المقبل".



وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن القائمة الوطنية ستشمل كل الآراء بما فيها المعارضة.



وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مجلس الشيوخ سيضم قامات من فئات المجتمع المختلفة، وأن جميع التخصصات مطلوبة من قانونيين وسياسيين وإعلاميين وغيرهم، مشيرا إلى أنه عندما كان هناك غرفة تشريعية واحدة كانت هناك ضغوطات غير عادية في عدد القوانين على مجلس النواب.



كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اليوم السبت، مواعيد أول انتخابات لمجلس الشيوخ.



وقال المستشار "لاشين" خلال كلمته للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ، أن لجان الهيئة ستستقبل طلبات الترشح بداية من 11 يوليو المقبل حتى 18 يوليو بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، على أن تنتهي فترة تلقي طلبات الترشح في آخر يوم في تمام الثالثة مساء بمقر المحاكم المختصة.



وجاءت مواعيد الجدول الزمني الأخرى كالتالي:



- 11 و12 أغسطس إجراء انتخابات بالداخل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.



- 9 و10 أغسطس إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج.



- تعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020



- إجراء الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.



- إجراء الإعادة بالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل.



- تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.



ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.