كل ماتكبر تحلى.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة

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خطفت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ أنظار متابعيها، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة صيفية بـ"هوت شورت" و"تيشرت"، من أمام حمام السباحة.



وعلّقت نوال على الصورة، قائلة: "ادفع نفسك لأن لا أحد سيفعل ذلك من أجلك".



يُذكر أن نوال كانت قد إحتفلت بعيد ميلادها قبل أيام، وتلقّت الكثير من المعايدات من متابعيها ونجوم الفن، ومنهم "ماغي بو غصن وإليسا ونجوى كرم ونانسي عجرم وزياد برجي وأحلام ورامي عياش ولطيفة التونسية وناجي أسطا، وغيرهم.

