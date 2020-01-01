وزيرة التضامن: هذه شروط فتح الحضانات في زمن الكورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية لافتتاح الحضانات للحفاظ على صحة الأطفال، لافتة إلى أن الوزارة اشترطت فتح الحضانات بسعة 50%، والتوقيع على الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الوزارة.

وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن بعض الحضانات رفضت الفتح بسبب زيادة التكلفة نتيجة اشتراط خفض سعة الحضانة، والبعض الآخر قام بالالتزام بالإجراءات المقرة من قبل الوزارة، مشيرة إلى أن الحضانات التي تقدم بطلب بالافتتاح ليس بالكثير.

أكدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تحديث الهيكل التنظيمي بشكل يتناسب مع المرحلة الحديثة التي تشهدها الوزارة.

جاء ذلك عقب اجتماعها اليوم السبت، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة ومستلزمات رؤيتها الجديدة في تطوير رؤيتها ووظائفها وخدماتها، واستعداداتها للانتقال إلي مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأكدت "القباج"، أهمية تحديث الهيكل بشكل يتناسب مع ما تمر به الوزارة حاليًا، خاصة بعد صدور قانوني الجمعيات الأهلية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والتأمينات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وفى ظل إتجاه الوزارة بقوة نحو الحوكمة والتحول الرقمي والتركيز علي تحقيق التمكين الإقتصادي للأسر الاولي بالرعاية وتنفيذ إستراتيجية التحول من الدعم إلي الإنتاج والتمكين وكذلك الإهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة وتطوير مؤسسات الرعاية، بالإضافة إلى تطلع الوزارة لأداء وظائف جديدة تتناسب مع تطور إحتياجات المجتمع المصري في نفس الوقت الذي تسعى الدولة إلى ترشيد مواردها.

وأشارت إلي عزم الوزارة على تحقيق إنجاز بشأن تنمية مواردها واستثمار أصولها لصالح تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين ظروف العمل للعاملين بالوزارة، مُشيدة بالدعم الدائم للدكتور صالح الشيخ، لتعزيز عمليات الإصلاح الإداري.

ووجهت القباج، الشكر لفريق الجهاز على دعمه للوزارة بشكل يسهم في معاونتها على القيام بدورها.

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز يعد بيت الخبرة للحكومة المصرية ولديه من المهارات الكفء والخبرات المهنية ما يمكنه من تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإداري لتطوير كافة الأجهزة الإدارية للدولة بشكل يعاون كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة كوزارة التضامن الاجتماعي على آداء عملها وهو ما ينعكس على الخدمات المقدمه منها للمواطنين.

وأضاف أن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وهي التخطيط الاستيراتجيي، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

يُشار إلى أن وزارة التضامن تتوجه بصفة عامة لرقمنة خدماتها والتعامل إلكترونيا مع المواطنين كلما أمكن ذلك، واتجاه الوزارة جاء مواتيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زمن كورونا الهيكل التنظيمي للوزارة

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 21 ساعة

بايرن ميونيخ يقدم صفقة ذهبية لكِبار أوروبا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 1324 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ أقل من ساعة

بعد قرار الكاف.. التاريخ يجعل الأهلي بين مطرقة الذكريات وسندان اللقب الغائب

منذ ساعة و 28 دقيقة

فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 28 دقيقة

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

منذ ساعتين

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ يوم

الكشف عن سر غياب نجوم ريال مدريد الأربعة عن مواجهة بيلباو

منذ نصف ساعة

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 8 ساعات

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

"التضامن والإتصالات" توقعان بروتوكول تعاون لتطوير أعمال الميكنة والتحول الرقمي (صور)

"التنظيم والإدارة" ينتهي من مشروع قرار استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي

وزيرة التضامن: تكليف رئاسي بضرورة إرساء قواعد الحوكمة (صور)

وزير التعليم يطالب بإصلاح رواتب المدرسين

التنظيم والإدارة: 30% من الإصلاح الإداري يتوقف على كفاءة القيادات

وزيرة التضامن توضح شروط فتح الحضانات (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

10:04 م

الكشف عن سر غياب نجوم ريال مدريد الأربعة عن مواجهة بيلباو

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن