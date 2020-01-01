بعد تعرضها للتحرش.. رانيا يوسف تتصدر التريند

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تصدرت النجمة رانيا يوسف تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بسبب تعليقها على حوادث التحرش بعدما طالبت من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر بضرورة وجود قانون يحمي من التحرش، كما أشارت إلى أنها شخصيًا تعاني من التحرش دائمًا.





وكشفت رانيا يوسف، عن تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حالة التعرض لذلك.



وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة:" نعم تعرضت للتحرش كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان، حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".



وتابعت:" أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسمية وأيضًا الإيميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي".







واستكملت:" والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها - المواصلات - وغيرها) وأيضًا عبر الهواتف المحمولة فالتحرش بأنواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".







ثم اختتمت كلامها "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر خاصة التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعًا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورًا عنه".



يذكر أن رانيا يوسف تستعد حالياً لتصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم عرضه بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.