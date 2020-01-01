أحمد السجيني: يجب الاصطفاف بين القوى السياسية في انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال النائب أحمد السيجني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن الانتخابات المقبلة يجب أن تشهد درجة عالية من الاتفاق السياسي حتى تظهر مجالس نيابية تليق باسم مصر، والإنجازات التي تحققت على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف"السيجني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من المهم التنسيق على الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، حتى يتم فسح المجال لأحد الشخصيات الذي يكون فرصته أكبر من غيره في الدائرة لأن يترشح في الانتخابات.

وكشف الأمين العام لائتلاف دعم مصر أن الأحزاب السياسية عليها مسئولية كبيرة للوصول إلى عمل حزبي سياسي، مع ضرورة الاصطفاف الوطني بين القوى السياسية فهو أمر واجب في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن انتخابات مجلس الشيوخ المقلبة ستشهد نجاحًا كبيرًا.
   

كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اليوم السبت، مواعيد أول انتخابات لمجلس الشيوخ.

وقال المستشار "لاشين" خلال كلمته للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ، أن لجان الهيئة ستستقبل طلبات الترشح بداية من 11 يوليو المقبل حتى 18 يوليو بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، على أن تنتهي فترة تلقي طلبات الترشح في آخر يوم في تمام الثالثة مساء بمقر المحاكم المختصة.

وجاءت مواعيد الجدول الزمني الأخرى كالتالي:

- 11 و12 أغسطس إجراء انتخابات بالداخل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

- 9 و10 أغسطس إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج.

- تعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020

- إجراء الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.

- إجراء الإعادة بالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل.

- تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

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