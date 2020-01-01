"مكتوب مش حلو".. هكذا علق الناقد الفني طارق الشناوي على مقالة إسعاد يونس

السبت 04/يوليه/2020 - 09:57 م
طارق الشناوي
طارق الشناوي
ولاء عبد الناصر
انتقد الناقد الفني، طارق الشناوي، الفنانة إسعاد يونس، بعد نشرها منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتنمر فيه على إحدى الفتيات الفلاحات التى كانت تعمل لدى والدتها.




وكتب طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: "نشر المقالة لم يكن موفق والبوست حين قراءته يصيب المتلقي بالقلق لأنه سيذهب بالخيال إلى التنمر على شخصية الفلاحة المصرية".

كما وضح الشناوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد على خير، على قناة "القاهرة والناس"، بأن "رأي إسعاد يونس مكتوب بطريقة ضعيفة ولم يصيب في إيصال الرسالة"، مضيفا: "البوست مكتوب مش حلو".

وتابع: "الكتابة مش حلوة والكتابة الحلوة بتفضل موجودة وعايشة، وإعادة نشر رأي إسعاد يونس ليس جيدا ومش كل حاجة بنكتبها"،


ونصح إسعاد يونس بمصارحة الرأي العام وتوضيح ملابسات كتابة مقالها في 2013، مؤكدا أنها أساءت التقدير ولم تدرك وضع الظرف الحالي وانتشار ظاهرة التنمر.

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