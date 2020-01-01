خبر سار في البيان اليومي لوزارة الصحة بشأن إصابات كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
سجلت مصر اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، حيث سجلت مصر اليوم 1324 بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان، بعدم سجلت أمس الجمعة 1412 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة هالة زايد خبر سار بيان الصحة الصحة اليوم الصحة الموريتانية

أخبار تهمك

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

ليس موليكا.. الأهلي يستهدف ضم «الهدّاف» الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 8 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 21 ساعة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونيخ يقدم صفقة ذهبية لكِبار أوروبا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 10 ساعات

عاصفة ميسي وجريزمان.. برشلونة في حرب معقدة بالليجا

منذ ساعة و 9 دقيقة

الصحة: تسجيل 1324 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ 35 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ يوم

بعد قرار الكاف.. التاريخ يجعل الأهلي بين مطرقة الذكريات وسندان اللقب الغائب

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصر تسجل 65 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة

عاجل.. مصدر يكشف لـ"الفجر" سبب تغيير البيان اليومي لوزارة الصحة

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في مصر لـ18 ألف

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في مصر لـ19 ألف

تقترب من 20 ألفا.. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4 يوليو 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن