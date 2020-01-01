قبل موقعة الرجاء.. تعرف على قائمة الزمالك الإفريقية





قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استئناف مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والذي ضرب جميع بلدان العالم.





وأعلن "الكاف" إقامة مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من مباراة واحدة في شهر سبتمبر المقبل، ولم يحدد حتي الآن مكان إقامة المباراتين، وإن كانت الكاميرون الأقرب.





ويواجه الزمالك نظيره الرجاء الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتسلح الفريق الأبيض بقائمة إفريقية تضم 30 لاعبًا.





وتأكد خروج الثنائي التونسي حمدي النقاز والمغربي خالد بوطيب من قائمة الفريق الإفريقية، بعد فسخ تعاقدهما مع الزمالك ورحيلهما بشكل رسمي عن الفريق.





ولم يتحدد مصير محمود عبد العزيز لاعب الفريق المصاب بقطع بالرباط الصليبي من التواجد في قائمة الفريق من عدمه، وكذلك الكونغولي كابونجو كاسونجو الذي أصبح قريبًا من مغادرة الفريق.





وإليكم القائمة الإفريقية للزمالك:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحي.





الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حمدي النقاز.





الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم - محمود عبد العزيز.





الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو - خالد بوطيب.



