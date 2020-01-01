تعرف على خدمات المحافظ الإلكترونية عبر المحمول.. وخطوات الحصول عليعا

في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي، اهتم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق المستمر مع مقدمي خدمات الاتصالات، بهدف التحول إلى بيئة مدفوعات رقمية، إلى جانب وضع الإطارات التنظيمية لخدمات الدفع عن طريق استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، ما يؤدي إلى التوسع بشكل كبير في أساليب الدفع الإلكترونية.





وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريرًا يوضح مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والتي وصلت إلى 13.5 مليون محفظة إلكترونية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والتي تنفذ عدد معاملات إلكترونية شهريا 4.8 مليون معاملة.





وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:





- 3 خدمات الأكثر استخداما للمحافظ الإلكترونية عبر المحمول:

1- الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، وتعتبر الطريقة المباشرة لإتمام هذه الخدمة من خلال منافذ تقديم الخدمة، إما لشركات المحمول أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك ووصلت نسبة العمليات لهذه الخدمة من إجمالي عدد العمليات كل شهر 35%.





2- التحويلات: وتعد أيضًا خدمة التحويلات من أكثر الخدمات استخداما للمحافظ الإلكترونية عبر المحمول، وهي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول، ووصلت نسبة العمليات لهذه الخدمة من إجمالي عدد العمليات كل شهر 33%.





3- شحن رصيد الهاتف المحمول، وهذه الخدمة تتم عن طريق شحن رصيد الهاتف المحمول بقيمة مالية يتم خصمها من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، ووصلت نسبة العمليات لهذه الخدمة من إجمالي عدد العمليات كل شهر 26 %.





- التوزيع الجغرافي لحاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول:

يكثر استخدام خدمات المحافظ الإلكترونية على مستوى جميع المحافظات ولكن المحافظات الأكثر استخداما هي: "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية" حيث تصل نسبة حاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول في هذه المحافظات 50% من إجمالي حاملي المحافظ الإلكترونية على مستوى جميع المحافظات، وأكثر الفئات العمرية استخدامًا لخدمات المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول هي الفئة العمرية ما بين 26 عامًا و50 عامًا.





- خطوات لتشجيع استخدام معاملة الدفع الإلكترونية:

1- التنسيق مع شركات المحمول بهدف أن تُطلق عرض 30 ضعف الشحن عند القيام بشحن الرصيد إلكترونيًا، ويتم ذلك عن طريق التطبيق الخاص بكل شركة أو المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، ويؤدي تنفيذ هذا الإجراء إلى ارتفاع عدد العملاء الذين يستخدمون خدمة الشحن الإلكتروني بنسبة 30% بعد العرض.





2- ألزم الجهاز كل شركات المحمول بالتوقف عن طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش اعتبارًا من فئة الخمسين جنيهًا، وما فوقها، بهدف الانتهاء من استخدام الوسائل التقليدية التي يتم بها شحن رصيد التليفون المحمول، حتى يتم التحفيز لاستخدام طرق الشحن الإلكترونية الأخرى مثل المحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول، أو غيرها من مواقع وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة.





3- الموافقة على العروض التي تقدمت بها كل شركات المحمول، بهدف الحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية، في حالة شحن الرصيد عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني لتحفيز المشتركين لاستخدام تلك الأساليب الإلكترونية.





4- السماح بتسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بشكل مجاني، وعن طريق أساليب التعرف الإلكترونية عن طريق التطبيق الخاص بكل شركة أو الكود *USSD# الخاص بكل شركة، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية من 1.2 مليون محفظة إلكترونية جديدة للهاتف المحمول خلال شهرين فقط إلى 12.3 مليون محفظة إلكترونية للهاتف المحمول في مارس 2020 تم تسجيلها على مدار 7 سنوات ثم 13.5 مليون محفظة إلكترونية للهاتف المحمول في شهر مايو 2020.





5- ارتفاع الحد الأقصى للعمليات من من 6 آلاف جنيه مصري يوميًا، إلى 30 ألف جنيه مصري كما ارتفع الرصيد من 10 آلاف جنيه مصري إلى 50 ألف جنيه مصري، وترتب على ذلك زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين للمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، وكان مردود ذلك زيادة نسبة قيمة متوسط الأموال 15% التي يقوم المستخدم بتداولها حيث بلغت 4336 جنيه مصري.





6- إجراء تنسيق مع شركات المحمول للسماح بتنفيذ خدمات السحب والإيداع، وذلك من رصيد المحافظ للهاتف المحمول عن طريق ماكينات الصراف الآلي بشكل مجاني، وهذا ساهم بشكل كبير في تقليل الزحام في منافذ البيع خلال فترة ازمة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة عمليات السحب والإيداع من الصراف الآلي 48%.





7- أدرج الجهاز القومي للاتصالات التعامل بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ضمن منظومة أساليب صرف مبادرات الدولة، بهدف التسهيل على المواطنين مثل نفقة المطلقات، ومنحة العمالة المؤقتة "المرحلة الأولى والثانية".





-6 خطوات لتسجيل المحافظ الإلكترونية مجانًا عبر الهاتف المحمول:

1- القيام بتحميل التطبيق أو إدخال كود الـ*USSD# والخاص بالشركة التي يتبع لها خط الهاتف المحمول.





2- النقر على التسجيل في خدمة المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول.*





3- القيام بإدخال الرقم القومي الخاص بالعميل.





4- تحديد الرقم السري الذي يتكون من 6 أرقام وإعادة إدخاله للتأكيد.





5- قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة جيدًا، ثم الموافقة عليها إذا رغبت في استكمال الخطوات.





6- استلام رسالة بنجاح التسجيل ويجب التوجه لأقرب فرع خلال 90 يوم لتوقيع عقد الخدمة وتجنب إغلاق المحفظة الخاصة بك.





- أكواد الاشتراك الخاصة بكل شركة:

فودافون:

*9#

أورانج:

#115#

اتصالات:

*777#