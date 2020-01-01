محمد بن راشد يعلن إجراء تغييرات على الهيكل الحكومي الإماراتي

أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن إجراء تغييرات حكومية تشمل دمج وزارات وهيئات، مشيرا إلى أن الإعلان عن الهيكل الجديد سيكون الأحد.





وقال الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية عل موقع تويتر: "الإخوة والأخوات.. أعلنا في 13 مايو 2020 عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات.. ووعدنا بإجراء تغييرات.. ودمج وزارات وهيئات.. للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات".





وأضاف حاكم دبي قائلا في التغريدة نفسها: "اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد.. ونعلنه غداً في الثانية عشر ظهراً بإذن الله"، على حد تعبيره.



