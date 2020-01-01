محمد بن راشد يعلن إجراء تغييرات على الهيكل الحكومي الإماراتي

السبت 04/يوليه/2020 - 09:23 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
وكالات
أعلن رئيس مجلس الوزراء  الإماراتي، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن إجراء تغييرات حكومية تشمل دمج وزارات وهيئات، مشيرا إلى أن الإعلان عن الهيكل الجديد سيكون الأحد.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية عل موقع تويتر: "الإخوة والأخوات.. أعلنا في 13 مايو 2020 عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات.. ووعدنا بإجراء تغييرات.. ودمج وزارات وهيئات.. للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات".

وأضاف حاكم دبي قائلا في التغريدة نفسها: "اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد.. ونعلنه غداً في الثانية عشر ظهراً بإذن الله"، على حد تعبيره.

وتأسست حكومة الإمارات عام 1971 وكان آخر تعديل شهدته عام 2017 شمل حينها تغيير 4 وزراء، هم وزراء الصحة والطاقة ووزيري دولة.

ويتولى الشيخ محمد بن راشد رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات منذ  11 فبراير من عام 2006 خلفا للشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

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