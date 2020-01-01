برفقة زوجها.. كارمن سليمان تخضع لجلسة تصوير جديدة
السبت 04/يوليه/2020 - 09:56 م
فايقة محمد عادل
خضعت كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة ، وشاركت كارمن سليمان جمهورها بصور من هذه الجلسة مع زوجها مصطفى جاد ، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت على الصورة قائله : حوار وجلسة تصوير جديدة مع مجلة سيدتي ، وتفاعل الجمهور مع الصورة وتباينت التعليقات منها " قمر ، بحبكوا أوي مع بعض ربنا يحفظكو" .
يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" ، وكان التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا.
وأغنية "بصاتك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وشاركها الكليب زوجها مصطفى جاد، وحقق نجاحًا كبيراً.
وعلقت على الصورة قائله : حوار وجلسة تصوير جديدة مع مجلة سيدتي ، وتفاعل الجمهور مع الصورة وتباينت التعليقات منها " قمر ، بحبكوا أوي مع بعض ربنا يحفظكو" .
يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" ، وكان التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا.
وأغنية "بصاتك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وشاركها الكليب زوجها مصطفى جاد، وحقق نجاحًا كبيراً.