برفقة زوجها.. كارمن سليمان تخضع لجلسة تصوير جديدة

السبت 04/يوليه/2020 - 09:56 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
فايقة محمد عادل
خضعت كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة ، وشاركت كارمن سليمان جمهورها بصور من هذه الجلسة مع زوجها مصطفى جاد ، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت على الصورة قائله : حوار وجلسة تصوير جديدة مع مجلة سيدتي ، وتفاعل الجمهور مع الصورة وتباينت التعليقات منها " قمر ، بحبكوا أوي مع بعض ربنا يحفظكو" .

يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎" ، وكان التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.

وأغنية "بصاتك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وشاركها الكليب زوجها مصطفى جاد، وحقق نجاحًا كبيراً.

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