أول تعليق من سولشاير بعد سحق بورنموث في الدوري الإنجليزي

السبت 04/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
حقق مانشستر يونايتد فوزًا عريضًا على بورنموث 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال سولشاير المدير الفني لليونايتد "سعيد للغاية، قدمنا كرة جذابة لكن لسوء الحظ الجماهير لم تكن متواجدة".

وأضاف "إذا تواجدت الجماهير في اعتقادي كنا سنسجل المزيد من الأهداف".

ورفع مانشستر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس والذي بوسعه أن يستعيد تواجده ضمن المربع الذهبي من خلال المباراة التي تجمعه في وقت لاحق اليوم مع ضيفه واتفورد.

وتقدم بورنموث بهدف حمل توقيع جونيور ستانيسلاس في الدقيقة 16 لكن ماسون جرينوود رد بهدف التعادل لمانشستر في الدقيقة 29 وتبعه ماركوس راشفورد بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الثالث لمانشستر.

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني رد جوشوا كينج بهدف لبورنموث من ضربة جزاء لكن  ماسون جرينوود سجل الهدف الثاني له والرابع لمانشستر في الدقيقة 54 قبل أن يختتم برونو فيرنانديز التسجيل في الدقيقة 59.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ يوم

بعد قرار الكاف.. التاريخ يجعل الأهلي بين مطرقة الذكريات وسندان اللقب الغائب

منذ ساعة

الصحة: تسجيل 1324 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ نصف ساعة

عاصفة ميسي وجريزمان.. برشلونة في حرب معقدة بالليجا

منذ ساعة

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 10 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يستهدف ضم «الهدّاف» الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ نصف ساعة

بايرن ميونيخ يقدم صفقة ذهبية لكِبار أوروبا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 21 ساعة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يسحق يونج بويز بفضل "بوجبا" بدوري أبطال أوروبا

بورنموث يخطف فوزا قاتلا من أمام كريستال بالاس

مانشستر يونايتد يسحق فولهام برباعية في البريميرليج

مانشستر يونايتد ضد ألكمار 4-0 في دوري أبطال أوروبا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية أمام إيفرتون

انتهت المباراة.. مانشستر يونايتد (1-1) توتنهام في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن