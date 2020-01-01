لاجارد: لابد من تطوير السياسات الماليه لدول اليورو

السبت 04/يوليه/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
وكالات

ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن منطقة اليورو تواجه عامين تقريبا من الضغط النزولي على الأسعار، ولكن يمكن أن تشهد تغييرا بعد هذا نظرا لأن أزمة فيروس كورونا سوف تسرع وتيرة تحول الاقتصاد.  

وقالت لاجارد في ندوة عبر الانترنت اليوم إن الجائحة سوف تحفز التحول الذي كان قائما باتجاه قدر أكبر من الرقمنة والآلية وسلاسل إمداد أقصر وصناعات صديقة للبيئة.

وفي السياق ذاته سوف يحتاج البنك المركزي إلى إبقاء سياساته النقدية فضفاضة بشكل استثنائي وسوف تحتاج الآليات المالية إلى أن يتم تطويرها لتسمح بتمويل التحول الاقتصادي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليورو أ

أخبار تهمك

ليس موليكا.. الأهلي يستهدف ضم «الهدّاف» الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

منذ ساعتين

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة

عاصفة ميسي وجريزمان.. برشلونة في حرب معقدة بالليجا

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 1324 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ نصف ساعة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ يوم

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ نصف ساعة

بايرن ميونيخ يقدم صفقة ذهبية لكِبار أوروبا

منذ ساعتين

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 21 ساعة

بعد قرار الكاف.. التاريخ يجعل الأهلي بين مطرقة الذكريات وسندان اللقب الغائب

منذ ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن