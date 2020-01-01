لاجارد: لابد من تطوير السياسات الماليه لدول اليورو

ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن منطقة اليورو تواجه عامين تقريبا من الضغط النزولي على الأسعار، ولكن يمكن أن تشهد تغييرا بعد هذا نظرا لأن أزمة فيروس كورونا سوف تسرع وتيرة تحول الاقتصاد .





وقالت لاجارد في ندوة عبر الانترنت اليوم إن الجائحة سوف تحفز التحول الذي كان قائما باتجاه قدر أكبر من الرقمنة والآلية وسلاسل إمداد أقصر وصناعات صديقة للبيئة .

