لاجارد: لابد من تطوير السياسات الماليه لدول اليورو
السبت 04/يوليه/2020 - 09:19 م
وكالات
ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن منطقة اليورو تواجه عامين تقريبا من الضغط النزولي على الأسعار، ولكن يمكن أن تشهد تغييرا بعد هذا نظرا لأن أزمة فيروس كورونا سوف تسرع وتيرة تحول الاقتصاد.
وقالت لاجارد في ندوة عبر الانترنت اليوم إن الجائحة سوف تحفز التحول الذي كان قائما باتجاه قدر أكبر من الرقمنة والآلية وسلاسل إمداد أقصر وصناعات صديقة للبيئة.
وفي السياق ذاته سوف يحتاج البنك المركزي إلى إبقاء سياساته النقدية فضفاضة بشكل استثنائي وسوف تحتاج الآليات المالية إلى أن يتم تطويرها لتسمح بتمويل التحول الاقتصادي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد.
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