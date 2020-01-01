مع القطة.. شيرين رضا في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

السبت 04/يوليه/2020 - 09:55 م
شيرين رضا
شيرين رضا
ولاء عبد الناصر




تحرص الفنانة شيرين رضا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت شيرين رضا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بدون مكياج ومعها قطة صغيرة.



يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا مسلسل "ليه لأ"من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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