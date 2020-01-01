رفع 45 طن مخلفات بمدينة القرنة غرب الأقصر (صور)

السبت 04/يوليه/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر،اليوم السبت، حملة نظافة مكبرة بالمدينة وقريتى الضبعية والبعيرات، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع كفاءة ومستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.


وأسفرت الحملة عن رفع 45 طن مخلفات، ورفع جزء من ناتج تطهير الترع بالقرنة بداية من كوبرى أوبرا عايدة، وذلك إلى جانب استكمال أعمال التشجير.

كما تواصل سلطات محافظة الأقصر، من مراقبتها للمنشئات التجارية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كوفيد 19، تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق خطة التعايش مع كورونا المستجد.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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