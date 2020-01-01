شاهد.. جرائم الأتراك مآسي الشعوب

السبت 04/يوليه/2020 - 09:16 م
الرئيس التركي - أردوغان
الرئيس التركي - أردوغان
الفجر

لم نعد نذكر تركيا هذه الأيام إلا ومعها مجازر انتهاكات مرتزقة جماعة "داعش" الإرهابية، وقمع ابتزاز علاقات متوترة مع أوروبا توغل في العراق مرتزقة في ليبيا احتلال في سوريا.

وأصبحت أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية كوابيس عربية وجرائمه طالت الشعوب العربية، ولكن هذا ليس بجديد فقبل أن تنتهي خلافتهم المزعومة قتلوا أكثر من مليون أرمني في إبادة هي الأفظع في التاريخ الحديث، نقلاً عن منصة "مداد نيوز".

ونهبوا الدول العربية وقتلوا أهلها وفي العصر الحديث  بقيادة "العثمانيبن الجدد"، وترتكب تركيا نفس الجرائم بحق شعوب المنطقة، ففي سوريا تدخلوا ليسيطروا على شمالها فسمحوا بتمدد تنظيم داعش.

ونفذوا عمليات تهجير وتطهير عرقي ضد الأكراد بعد توغلهم بعمليات عسكرية ودعمهم للمرتزقة والإرهابيين، وتدريبهم تحت إشراف تركي ليستولوا على الشمال بعد تهجير قسري لنحو 200 ألف كردي وفي ليبيا.

وقام أردوغان بالتدخل عبر العميل السراج وحكومة الوفاق غير الشرعية، وأرسل مرتزقة وإرهابيين من سوريا؛ ليجد لنفسه موضع قدم في ثروات المتوسط من الغاز والنفط بالإضافة لابتلاع ليبيا.

وبات يُعرف أردوغان بـ"قرصان المتوسط" يريد نهب مليارات الدولارات تحت دعوى "إعادة الإعمار" استعمار واحتلال وغزو وإقامة قواعد دائمة عسكرية لتلبية أوهام أردوغان.

وفي العراق لم يسلم أهل العراق من إجرام الأتراك، الذي استخدموا ورقة محاربة "حزب العمال الكردستاني"؛ ليشنوا عملياتهم ضد العراقيين ويتوغلوا في الأراضي العراقية ويؤسسوا قواعد عسكرية لهم وقائع تاريخية وشواهد جارية.

هذا وتبين أن تركيا أردوغان الحالية لا تقل في الإجرام عن أسلافها العثمانيين، الذين قتلوا وشردوا الملايين بدعوى "خلافة" مزعومة فلم يسلم العرب من إجرامهم قديما وحديثاً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطر جرائم الأتراك تركيا الأتراك أردوغان

أخبار تهمك

ليس موليكا.. الأهلي يستهدف ضم «الهدّاف» الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 10 ساعات

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونيخ يقدم صفقة ذهبية لكِبار أوروبا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصحة: تسجيل 1324 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و79 وفاة

منذ 33 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 21 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ نصف ساعة

بعد قرار الكاف.. التاريخ يجعل الأهلي بين مطرقة الذكريات وسندان اللقب الغائب

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ يوم

فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاصفة ميسي وجريزمان.. برشلونة في حرب معقدة بالليجا

منذ ساعة و 7 دقيقة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 8 ساعات

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

محلل سياسي: السيسي أول من شخص الوضع الليبي وأعطى له الدواء

رغم التحذيرات.. أردوغان "أعمى" يسير إلى ليبيا نحو الهاوية (تقرير)

بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال القوات.. أسرار الغزو العسكري لليبيا

تحركات أردوغان في إدلب "تمويه" لإرسال المرتزقة إلى طرابلس

أردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا

مرتزقة أردوغان.. وقود المعارك في ليبيا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن