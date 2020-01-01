شاهد.. جرائم الأتراك مآسي الشعوب









وأصبحت أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية كوابيس عربية وجرائمه طالت الشعوب العربية، ولكن هذا ليس بجديد فقبل أن تنتهي خلافتهم المزعومة قتلوا أكثر من مليون أرمني في إبادة هي الأفظع في التاريخ الحديث، نقلاً عن منصة "مداد نيوز".





ونهبوا الدول العربية وقتلوا أهلها وفي العصر الحديث بقيادة "العثمانيبن الجدد"، وترتكب تركيا نفس الجرائم بحق شعوب المنطقة، ففي سوريا تدخلوا ليسيطروا على شمالها فسمحوا بتمدد تنظيم داعش.





ونفذوا عمليات تهجير وتطهير عرقي ضد الأكراد بعد توغلهم بعمليات عسكرية ودعمهم للمرتزقة والإرهابيين، وتدريبهم تحت إشراف تركي ليستولوا على الشمال بعد تهجير قسري لنحو 200 ألف كردي وفي ليبيا.





وقام أردوغان بالتدخل عبر العميل السراج وحكومة الوفاق غير الشرعية، وأرسل مرتزقة وإرهابيين من سوريا؛ ليجد لنفسه موضع قدم في ثروات المتوسط من الغاز والنفط بالإضافة لابتلاع ليبيا.





وبات يُعرف أردوغان بـ"قرصان المتوسط" يريد نهب مليارات الدولارات تحت دعوى "إعادة الإعمار" استعمار واحتلال وغزو وإقامة قواعد دائمة عسكرية لتلبية أوهام أردوغان.





وفي العراق لم يسلم أهل العراق من إجرام الأتراك، الذي استخدموا ورقة محاربة "حزب العمال الكردستاني"؛ ليشنوا عملياتهم ضد العراقيين ويتوغلوا في الأراضي العراقية ويؤسسوا قواعد عسكرية لهم وقائع تاريخية وشواهد جارية.





هذا وتبين أن تركيا أردوغان الحالية لا تقل في الإجرام عن أسلافها العثمانيين، الذين قتلوا وشردوا الملايين بدعوى "خلافة" مزعومة فلم يسلم العرب من إجرامهم قديما وحديثاً.





لم نعد نذكر تركيا هذه الأيام إلا ومعها مجازر انتهاكات مرتزقة جماعة "داعش" الإرهابية، وقمع ابتزاز علاقات متوترة مع أوروبا توغل في العراق مرتزقة في ليبيا احتلال في سوريا.