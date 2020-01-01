"كنت هبقى ضحيته".. فنانة شهيرة تفجر مفاجأة بشأن الشاب المتحرش بـ 100

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تحدثت الفنانة للا فضة، عن واقعة التحرش التي تعرضت لها من قبل مغتصب الأطفال قائله أنه قام بالتحدث معها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مرتين.



وأضافت من خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامي نشأت الديهي في حلقة خاصة من برنامج "بالورقة والقلم" قائله: "أنا رديت عليه لأنه دخلي من ناحية الغنا وأنا ممثلة ومغنية وكان ممكن أكون ضحيته أو أي حد غيري"، مضيفة أن هذا الشخص قريبا من جميعنا وتعجبت لذلك لأن المتحرش كان دائما يسمع عنه الناس ولكنه لا يوجد بالقرب مننا إلى هذه الدرجة.



وتابعت قائله: أن جميع الناس تعتقد أن الشاب الجامعي بعيد عنه هذه الشبهات،ووجهت النصيحة لأصدقائها قائله: "لو كنت أنا محتاجة شغل افرض أنا كنت نزلت في الأول وفي الآخر هبقا لوحدي".



