مايان السيد تغازل جمهورها في أحدث ظهور

السبت 04/يوليه/2020 - 09:25 م
مايا السيد
مايا السيد
فايقة محمد عادل
غازلت النجمة مايان السيد جمهورها بصور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مايان بالصورة بإطلالة جذابة ووجهت رسالة لمحبيها قائله : أنت لست ضحية لمشاركة قصتك انت ناجي يشعل العالم علي حقيقتك ، ولا تعرف أبدا من يحتاج إلي نورك ، ودفئك وشجاعتك الهائجة.

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال مايان فيلم بنات ثانوي، وتدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، وحقق الفيلم ايرادات وصلت لـ 600 الف جنيه فى أول أيام عرضه.

فيلم بنات ثانوي بطولة جميلة عوض، مايان السيد، هنادي مهنا، محمد مهران، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هدى المفتي، محمد جمعة، ميدو عادل، كريم قاسم، وعدد من نجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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