بعد مرور 24 ساعة.. تامر عاشور يتخطى الربع مليون مشاهدة بأغنية "بياعة"

السبت 04/يوليه/2020 - 09:21 م
تامر عاشور وتركي ال شيخ
تامر عاشور وتركي ال شيخ
مي مرسي
تصدر الفنان تامر عاشور تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب طرحها بيوم،والتي تعاون فيها تامر عاشور لأول مرة مع تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وتعاون تركي آل شيخ، مع تامر عاشور في أغنية "بياعة" من خلال كلمات الأغنية واللحن،وأعلن عن طرحها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وحققت أغنية "بياعة" 306 ألف مشاهدة عقب مرور يوم فقط على طرحها، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "بياعة"، غناء تامر عاشور، وكلمات المستشار تركي آل شيخ.

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