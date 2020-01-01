الرئيس الفرنسي يعتزم تشكيل الحكومة الجديدة قريبا

السبت 04/يوليه/2020 - 08:43 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
وكالات
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الجديد العمدة المحافظ جان كاستكس، أنه يعتزم تشكيل الحكومة قبل الإثنين والتي سيقضي معها آخر عامين من ولايته، مع السعي لولاية جديدة في عام 2022.

وتولى كاستكس مهامه السبت دون انتظار تشكيل فريق حكومته، بزيارته لمصنع لشبه الموصلات يعمل فيه ألف عامل في باريس.

وكشفت التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام في ختام الزيارة، أسلوبه الخاص والدقيق والواضح عن قلق ملموس للحصول على دعم الأجهزة المحلية لاستعادة النسيج الصناعي ومحاولة إنقاذ الوظائف.

وأكد رئيس الوزراء في أول لقاء منذ توليه منصبه مع قناة "تي اف ا" الجمعة، أنه سيفعل ما في وسعه من أجل الاتفاق مع الرئيس على تشكيل الحكومة الجديدة التي قد تعلن منتصف الأسبوع المقبل.

وتسعى الحكومة مع الفريق الجديد الذي يتوقع أن يحافظ على وزراء من الحكومة الحالية وضم شخصيات جديدة من عالم السياسة والمجتمع، لاتخاذ إجراءات لتحقيق التعافي الاقتصادي عقب الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيمثل التعافي الاقتصادي والبيئة أولوية رئيس الوزراء الجديد (55 عاماً) والذي استدعي في باريس منذ شهرين لإدارة إجراءات تخفيف الحجر الصحي.

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