عميد علوم القاهرة يعلن نتيجة امتحانات المقررات النظرية

السبت 04/يوليه/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
أعلن الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، اليوم، نتيجة امتحانات المقررات النظرية للمستويات الأولى والثانية والثالثة وذلك على صفحة الطالب الشخصية بموقع الكلية.

وأشار المناوي أنه تم اعتماد نتيجة عدد  105 مقرر دراسي لجميع المستويات الثلاثة الدراسية بالكلية، وذلك عقب انتهاء الكنترول المركزي بالكلية من مراجعة رصد كافة نتائج تقييم الطلاب سواء بناجح أو راسب، في جميع المقررات الدراسية النظرية لطلاب المستويات الثلاثة الأولى بالكلية.

وأضاف المناوي أنه سيتم إعلان نتيجة مائة وثلاثة وثلاثين مقرر دراسي  "غير مكتمل" للمستويات الدراسية الثلاثة عقب عقد امتحانات العملي لتلك المقررات الدراسية، كما يحق للطلاب الراسبين إعادة تقديم بحث آخر مرة أخرى طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة بهذا الشأن.

وأضاف" المناوي" أنه سيتم إعلان جداول الامتحانات العملية للمستوى الرابع عقب الانتهاء من الامتحانات التحريرية لطلاب المستوى الرابع وذلك طبقا لقرار مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لتفادي حدوث تكدس بين الطلاب ومنع العدوى ومراعاة شروط السلامة والتباعد الاجتماعي. 

وأشار المناوي أنه تم استقبال ما يقرب من عشرين ألف بحث على domain خاص بالكلية من مختلف المقررات الدراسية للمستويات الثلاثة حيث بلغت نسبة التفاعل والمشاركة من قبل الطلاب ٩٧٪.

وأضاف المناوي أن تلك المشاركة الإيجابية لطلاب الكلية، بإعداد وتسليم الأبحاث اليكترونيا، برهنت على مدى وعي الطلاب والتزامهم بتنفيذ كافة القواعد المتبعة، كما يعكس مدي التزام الكلية باستغلال كافة الموارد البشرية والمادية لتنفيذ خطة التحول الاليكتروني.

وأضاف "عميد كلية العلوم" أن الكلية أنهت استعداداتها لامتحانات المستوي الرابع التحريرية بإعلان الجداول على موقع الكلية وتعقيم كافة المدرجات والمعامل الطلابية وتركيب بوابتي التعقيم على المدخل الرئيسي للكلية والحرص على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها جامعة القاهرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حريصة على تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول نحو جامعة ذكية من خلال تنفيذ آليات التحول الاليكتروني للعديد من الخدمات التعليمية بالكلية بما يضمن جودة العملية التعليمية.

وأضافت المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حرصت على تنفيذ خطة جامعة القاهرة للتعلم عن بعد ورفع كافة المحاضرات الدراسية منذ فترة تعليق الدراسة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٠.

كما ذكرت المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية عملت على الاستفادة القصوى من البنية التحتية التكنولوجية وكذلك التطبيقات التكنولوجية المختلفة والتى من بينها منصات إليكترونية متخصصة للتواصل الفعال بين الطلاب وأساتذة الكلية وشرح المحاضرات لبعض المواد الدراسية وتجربة المعامل الافتراضية للمقررات العملية كالبيولوجيا الجزيئية والكيمياء الحيوية من أجل الوقوف على أبرز نقاط القوة وفرص التحسين لهذه المنظومة بما يعزز جودة الأنشطة التعليمية والبيئية والاقتصادية. 

كما أضاف عميد علوم القاهرة أن الكلية قامت بتدشين حملة تعليم أساسيات البحث العلمي للطلاب، حيث يتم تدريب الطلاب على أساسيات البحث العلمي وكيفية كتابة ورقة بحثية وتدريب الطلاب على الإبداع والابتكار.

وأشاد المناوي بأداء طلاب الكلية حيث يشارك بعض الطلاب في تنفيذ بعض المشروعات البحثية الممولة وكذلك بعض الطلاب لديهم نشر علمي في دوريات علمية محكمة دوليا.

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